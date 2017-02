Angelina Jolie: Deur sluiten voor vluchtelingen is niet onze manier

Ruth Jacott is ziek en annuleert drie shows

16:56 Ruth Jacott (56) heeft griep en heeft daarom drie theatershows geannuleerd. De voorstelling van gisteravond in Schouwburg Ogterop te Meppel is verplaatst naar 7 maart, maar vandaag bleek Ruth nog niet voldoende hersteld voor de shows van dit weekend in Theater Speelhuis in Helmond en Theater De Schalm in Veldhoven.