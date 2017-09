Angelina Jolie gaat weer in een film spelen

,,Op dit moment heb ik geen regieprojecten lopen, dus ik ga weer wat acteren", zegt de regisseuse en actrice tegen The Hollywood Reporter, die zich de laatste tijd vooral bezighield met haar thuissituatie na haar scheiding van Brad Pitt. ,,Ik heb een jaar vrij genomen vanwege mijn situatie thuis en te zorgen voor mijn kinderen."



Dat blijft ook nog even zo, benadrukt Angelina. ,,Wanneer de tijd is gekomen om weer aan het werk te gaan, ga ik weer. Maar ik ben nu nog thuis nodig. Ik hoop in de komende maanden weer aan de slag te gaan."



Angelina zei ook dat ze nog niet officieel is vastgelegd voor een rol, maar volgens de actrice is het wel waarschijnlijk dat ze bij de tweede Maleficent-film betrokken wordt. ,,Ik kijk er naar uit", zegt ze.