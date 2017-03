Angelina Jolie geeft gastcollege op Londense universiteit

'S­waf­fel­in­di­aan' eist excuses van realityster Roy Donders

14 maart De Amsterdamse amateuracteur Geert Dekkers (55) eist per direct excuses van de Tilburgse realityster Roy Donders, omdat de 'stylist van het zuiden' hem in de uitzending van afgelopen vrijdag op grove wijze beledigde. Donders noemde Dekkers in het SBS6-programma een 'swaffelindiaan' die voortdurend zijn geslacht liet zien tijdens de opnamen van een carnavalsvideoclip. Volgens Dekkers is dat onzin. ,,Mijn outfit was pikant, maar er was niks te zien.''