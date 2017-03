'Angelina Jolie heeft Maddox illegaal geadopteerd'

Sarath leverde The Sun enkele documenten aan waaruit blijkt dat hij de vader van Maddox zou zijn. Sterker nog: hij zou nog steeds erkend worden als vader. ,,In de rechtbankpapieren is Maddox nog steeds mijn zoon. Ze heeft dit nooit laten aanpassen. Angelina moest zijn naam veranderen en dat kon alleen als ik dit zo deed. Toen heb ik gezegd dat hij mijn zoon is."



De krant heeft de documenten van Sarath kunnen inzien, maar houdt wel een voorbehoud. Het is namelijk onduidelijk of Jolie of haar man - Billy Bob Thornton des tijds - hiervan op de hoogte waren. De hulpverlener is echter stellig. ,,Ik zou blij zijn als Cambodja haar nooit meer hoeft te zien."



In het artikel wordt ook Lauryn Galindo aangehaald, die Jolie in 2003 hielp bij de adoptie. De vrouw werd later tot achttien maanden cel veroordeeld, omdat ze namen, geboortedata- en plaatsen van kinderen uit Cambodja zou hebben vervalst.



Jolie heeft nog niet gereageerd op de ophef rond de adoptie van Maddox.