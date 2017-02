Angelina Jolie praat over scheiding: we vormen nog steeds een gezin

Angelina was volgens de zender nog zichtbaar aangeslagen toen haar scheiding ter sprake kwam. ,,Het was heel moeilijk. Heel veel mensen bevinden zich in deze situatie. Mijn hele gezin is door een lastige tijd gegaan. Mijn aandacht ligt bij mijn kinderen, onze kinderen", zei ze in Cambodja, waar haar nieuwste film First They Killed My Father dit weekend in première ging. "We blijven voor altijd een familie, en dat is wat mij hier doorheen brengt. Ik probeer een manier te vinden om ons hier uiteindelijk sterker uit te laten komen."