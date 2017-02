Anna Drijver krijgt hoofdrol in nieuwe Vlaamse politieserie

Gossip Girls Penn Badgley stapt in huwelijksbootje

11:22 Gossip Girls Penn Badgley is gisteren in het huwelijksbootje gestapt. Dan Humphrey, zoals de acteur in de serie heet, gaf het jawoord aan zangeres Domino Kirke. De trouwerij kwam als een complete verrassing, want Badgley had nooit aangekondigd te gaan trouwen.