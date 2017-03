Anna Nooshin uit de kleren voor weinig verhullende fotoshoot

Volgens Anna moest ze voor de fotoshoot volledig uit haar comfortzone. ,,Het was even wennen met andere styling, haar en make-up, maar al snel voelde ik me op mijn gemak'', vertelt ze in een kort making of-filmpje. Het (bijna) bloot poseren vond ze geen enkel probleem. ,,Ik snap niet dat mensen zo panisch doen over seks en naaktheid. Want dat is juist wat het leven leuk maakt'', aldus La Nooshin die vindt dat Nederlanders over het algemeen te preuts zijn. ,,Je moet juist trots zijn op je lichaam.''



Dat laatste is Anna zeker, maar helemaal tevreden met haar figuur blijkt ze niet. ,,Ik ben blij met mijn borsten, maar niet met de bilpartij. Die zouden wel wat voller kunnen.'' Het eindresultaat van de best sexy Nooshin-shoot is vanaf morgen te zien in de jongste editie van Linda die al thema 'daten via Tinder' heeft.