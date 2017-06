Anneke Grönloh stopt met zingen

Anneke won in 1959 haar eerste platencontract in Cabaret der onbekenden, een destijds bekende talentenjacht. De eerste jaren was ze vooral populair in Azië, maar in 1962 scoorde ze in Nederland grote hits met Brandend Zand en Paradiso, dat zestien weken op nummer één stond. Het record werd pas onlangs verbroken, door Ed Sheerans Shape Of You. Wereldwijd verkocht de zangeres dertig miljoen platen.