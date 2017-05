Anti-popster uit Portugal wint Songfestival

Moeder steunt OG3NE in Kiev

13 mei OG3NE-zussen Amy, Lisa en Shelley zijn vanochtend vanuit hun hotel in Kiev per touringcar vertrokken naar het Exhibition Center in de Oekraïense stad waar vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival is. De zangeressen werden uitgezwaaid door hun zieke moeder Isolde Vol die gisteravond als grote verrassing opdook in het hotel. De meiden waren door het dolle heen toen ze hun moeder gisteren toch nog in de armen konden vallen. ,,We zijn nog steeds in shock.''