Arameeër wint Arab Idols

ACADEMY AWARDS De belangrijkse nominaties voor een felbegeerde Oscar

26 februari In het Dolby Theater in Hollywood worden vannacht voor de 89ste keer de Oscars (Academy Awards) uitgereikt. De prestigieuze filmprijzen worden toegekend in een groot aantal categorieën waarvan de belangrijkste zijn: Beste Film, Beste Acteur, Beste Actrice en de beste mannelijke en vrouwelijke bijrollen. Het met grote sterren overspoelde glitter- en glamourspektakel is vannacht vanaf 02.30 uur in Nederland te volgen via de zender Net5. Dit zijn de voornaamste nominaties.