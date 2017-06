Ariana Grande 11 dagen na aanslag terug in Manchester

De Amerikaanse popster Ariana Grande (23) is vanmorgen vroeg per vliegtuig gearriveerd in Engeland waar ze zondag optreedt tijdens een benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op 22 mei in de Manchester Arena.

Een zelfmoordterrorist blies zich die dag, kort na Grande's optreden, op in de foyer van de concertzaal. Grande reageerde geschokt en keerde direct terug naar de Verenigde Staten. Sindsdien heeft ze zich niet meer in het openbaar laten zien. De zangeres reisde vanmorgen vanaf een vliegveld bij Londen direct door naar Manchester waar ze de komende dagen zal repeteren voor de herdenkingsshow. Ariana's ouders en vriend Mac Miller vergezelden haar, meldt de Britse krant Daily Mail. Het gezelschap kwam om 07.00 uur met een privéjet aan op Stansted Airport.

Tijdens het concert in het stadion Old Trafford Cricket Ground in Manchester zijn er optredens van Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Take That en The Black Eyed Peas. Ook Pharrell Williams, Usher en zanger Niall Horan van One Direction maken hun opwachting. Kaarten voor de show gingen deze week in de verkoop en waren binnen zes minuten uitverkocht.

Volgens de BBC, dat het concert live uitzendt op het ook in Nederland te ontvangen BBC One, brengt het gala met diverse artiesten naar schatting 2,3 miljoen euro in het laatje van het Manchester Noodfonds van het Rode Kruis. Voor concerten biedt het Old Trafford Cricket Ground stadion plaats aan 50.000 mensen.

Bij de zelfmoordaanslag kwamen 22 mensen om het leven en raakten meer dan zestig anderen gewond. Salman Abedi, de 22-jarige man die de aanslag in Manchester pleegde, had waarschijnlijk geen hulp van een terreurnetwerk. Dat heeft de anti-terreureenheid van de Britse politie gemeld. Desondanks sluit de politie niet uit dat Abedi handlangers had. In totaal zijn tot nu toe zestien mensen opgepakt in verband met de bomaanslag. De aanslag in de Manchester Arena werd opgeëist door de terreurbeweging IS. Betwijfeld wordt, in hoeverre IS betrokken was bij het plannen en uitvoeren van de aanslag.