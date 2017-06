Ariana Grande geeft Manchester lach terug

Kinderen zaten lachend op de schouders van ouders. Armen zwaaiden door de lucht. Het gegil van tienermeisjes nam telkens in kracht toe en volwassenen wiegden gelukzalig mee. Ariana Grande en wereldsterren als Miley Cyrus, Robbie Williams, Katy Perry en Justin Bieber boden Manchester vanavond de beloofde afleiding tijdens het benefietconcert in cricketstadion Old Trafford voor de slachtoffers van de ramp in de Arena op 22 mei.

Grande leidde de show met groots gemak. Het 23-jarige Amerikaanse idool kon ook weinig fout doen. Zodra ze op het podium verscheen, begon het publiek te stralen. Zingen hoefden ze eigenlijk niet. Elk nummer werd door het merendeel van de 50 duizend toeschouwers met groot enthousiasme meegebruld. Dat de aanleiding van haar komst minder vrolijk was, bleef niet verborgen.

De feestsfeer in het stadion verbloemde de emotie onder vele van de aanwezigen. Een flink deel van de toeschouwers was aanwezig bij het concert van Grande in de Arena. Zij mochten voor niets naar binnen, maar niet zelden met hun ziel onder de arm. Sommigen vochten letterlijk tegen de tranen. Praten over de ramp lukte amper of met horten en stoten. Ze stonden pas aan het begin van een lang rouwproces.

Emoties

,,Een vriendin van mij is overleden, een ander ligt nog het in het ziekenhuis”, vertelde Katie (17), die met haar tweelingzus Chloe twee weken geleden in de Arena was. Ze brak. Tranen biggelden langs haar wangen. ,,We maken een zware tijd door, twijfelden lang of we wel moesten gaan.” Toch stapten beiden op de trein vanuit Wigan. ,,Terrorisme mag niet winnen. En we worden straks opgehaald.”

Grande vertelde met een snik in haar stem de moeder van Olivia Campbell (15) te hebben ontmoet. ,,Ik moest huilen, maar mocht dat niet van haar”, gaf ze aan. ,,Haar dochter vond mijn nummers geweldig. Ze zou niet hebben gewild dat ik verdrietig bleef.” De menigte voor haar reageerde euforisch. Het vormde het startsein voor Grande om nog een hit uit de kast uit te halen.

De overmacht aan politie op straat stelde ook gerust. ,,De aanslag in Londen van gisteravond maakte het er niet makkelijker op”, vertelde Chelsea (23) voor het concert. ,,Maar als je zoveel agenten ziet, dan weet je dat je veilig bent.” Haar vriendin Louise beaamde dit. ,,Ik heb er nu ongelooflijk veel zin in. Grande is geweldig. Waarom? Ik vond haar muziek al prachtig, maar ze heeft zich sterkgemaakt voor de stad. Haar moeder hielp slachtoffers.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © REUTERS

Op straat stond de organisatie MA17 paraat voor psychische noodgevallen. Initiatiefnemer Dov Benyaacov-Kurtzman gaf een team van professionals uit de psychiatrische zorg een spoedcursus om hulp te bieden aan slachtoffers van de terroristische aanslag. ,,We hebben een pop-up kliniek hier, maar je kan ook naar ons kantoor komen in de stad”, zei de geboren Israëliër die flyers uitdeelden.

Vergeving

In deze sfeer waarin liefde, vergeving, moed en vrijuit emotie tonen centraal stonden, konden de artiesten zonder gêne een foutje maken. Robbie Williams was bijvoorbeeld slecht bij stem, Will.I.Am dacht in Londen te zijn en de leden van Take That oogden vermoeid. Het mocht op een avond, waar de positieve energie vanaf spatte en de hashtag #westandtogether realiteit werd.

Bieber, die op Pinkpop nog een lusteloze indruk maakte, toonde zich van zijn meest gevoelige kant. Toen de Canadees zijn steun uitsprak aan de slachtoffers en vroeg de doden niet te vergeten, hielden weinig het droog. Chris Martin, voorman van Coldplay, bracht nog meer rauwe emotie naar boven. Mannen verborgen hun verdriet achter een zonnebril, vrouwen lieten hun tranen de vrije loop bij I Will Fix You en Don’t Look Back in Anger.

Old Trafford bood de geborgenheid van een huiskamer, waarin wenen kon en de spanning na een intens moeilijke periode een weg naar buiten vond. En net toen het niet beter leek te kunnen worden, betrad Liam Gallagher onverwacht het podium. Het voormalige lid van Oasis, band uit de stad, overgoot de avond, met een dikke Mancunian saus. Zijn duet Live Forever met Chris Martin vormde, voor de oudere bezoeker althans, het muzikale hoogtepunt.

Grande, de drijvende kracht achter het benefietconcert, sloot het concert, geëmotioneerd af. Haar tienduizenden jonge fans huilden met haar mee, uit verdriet maar vooral met het besef voor het eerst sinds de ramp weer ongebreideld te hebben genoten.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP