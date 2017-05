Armin: Ik ga de fans iets terug geven

Twintig jaar zit Armin van Buuren (40) in het vak. Of hij daar iets mee ging doen, was de vraag. ,,Ik heb dat aanvankelijk afgekapt. Ik ben gek op mijn oude platen, maar wilde geen ouwe-lullen-tour. Ik ben iemand die vooruit kijkt. Aan de andere kant: twintig jaar… Daar kun je toch weer niet helemaal aan voorbij gaan”.



Dus kwam er een compromis. ,,In plaats van de wereld over te gaan met een tour, draaien we het om en komt iedereen nu naar Nederland”, zegt de DJ over de uitverkochte avonden in het Amsterdamse voetbalstadion dat plaats biedt aan 35.000 fans. ,,En ze komen uit 97 verschillende landen”, glimlacht Armin van trots om vervolgens op te sommen: ,,3000 mensen uit Engeland, 40 Zuid-Afrika, 400 uit Amerika, 40 uit Australië. Echt geweldig.”



Waar Armin van Buuren over tien jaar staat? ,,Geen idee”, zegt de DJ, ,,maar tien jaar geleden deden we de Image Tour. Stond ik in de Jaarbeurshallen in Utrecht en dacht ik: 20.000 mensen, dit is toch wel het allerhoogste. En kijk tien jaar later. Dus durf ik nu niets meer te zeggen, al wordt het wel moeilijk om een stadion te vinden waar meer mensen in passen dan de Arena.”



