Armin van Buuren opent radiostudio in Amsterdam

De radiostudio geeft hem de gelegenheid om zijn A State Of Trance-radioshow middels een compleet videostreamsysteem naar een nóg hoger niveau te tillen. ,,2017 is begonnen en dat betekent dat ik eindelijk iets heel speciaals met jullie kan delen", vertelt de vijfvoudig nummer één-dj van de wereld in de officiële aankondiging. ,,Het is tijd voor de volgende stap voor mijn radioshow: A State Of Trance. Om dit te realiseren open ik op 2 februari mijn eigen, gloednieuwe radiostudio in het hoofdkantoor van Armada Music.''



,,Vanaf dat moment zullen de afleveringen van A State Of Trance veel meer zijn dan een luisterervaring. Dankzij een compleet videostreamsysteem kun je mij en A State Of Trance binnenkort live zien op Facebook en YouTube. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om jullie zo nu en dan een kijkje achter de schermen te geven en om fans en artiesten tijdens de liveshow uit te nodigen. Deze ontwikkeling zal ons zo mogelijk nóg meer met elkaar verbinden. Hopelijk kijken jullie hier net zo naar uit als dat ik doe."



Vanavond, na de officiële opening van de radiostudio, wordt de 800ste aflevering van A State Of Trance gelivestreamd op Armin van Buurens Facebook-pagina en YouTube-kanaal van 20.00 tot 22.00 uur. In Nederland wordt A State Of Trance uitgezonden op Radio 538, iedere vrijdag van 23.00 tot 01.00.



A State Of Trance 800 wordt daarnaast ook groots gevierd in de Jaarbeurs te Utrecht, door daar op zaterdag 18 februari neer te strijken met een nieuwe editie van het grootste trance-evenement ter wereld: A State Of Trance 800 Utrecht. Meer informatie en tickets: www.astateoftrance.com