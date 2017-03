Armin wil als bezoeker naar Mysteryland

Tussen 8 en 30 april staan er op je website geen shows. Dat is geen vakantie, maar daarin ben je bezig met de voorbereidingen van The Best Of Armin Only-show. Hoe zien die dagen eruit?

Nou we weten inmiddels hoe we ongeveer zo'n show moeten benaderen voor de Ziggo Dome, maar de Arena is dat natuurlijk wel even iets anders. Alles is bijna twee of drie keer zo groot. We kunnen gelukkig wel oefenen met z'n allen en niet alles is helemaal nieuw voor de artiesten. Het enige dat wel echt nieuw is, zijn de afstanden. De Arena is natuurlijk een voetbalstation en dan moeten alle artiesten dus veel verder lopen. Dat is lastiger te regisseren, maar ook een uitdaging.



Is de line-up van je shows in Arena al compleet, of kunnen we nog konijnen uit de hoge hoed verwachten?

Ik heb maar vier uur show, dus heel veel meer past er gewoon niet bij. We hebben net Gavin Degraw en Olaf Blackwood (van I Need You) aangekondigd...



Nog even over Miami. Amerika is booming wat betreft dance en trance. Zijn ze ons aan de overkant aan het inhalen?

Als je het hebt over de productie dan is dat wel een beetje zo ja. Ze hebben duidelijk een inhaalslag gemaakt. Toch blijft de lat in Europa op een of andere manier hoger liggen. Kijk maar naar Mysteryland en Tomorrowland in België.



Je stelde anderhalf jaar terug 'meer van je gezin te willen genieten'. Lukt dat?

Jazeker! Ben net terug van vijf weken Australië en we zijn ook gaan skiën met z'n allen. Ik hou mijn agenda in de weekenden ook echt wat leger. Dat is wel lekker!