Arnold Schwarzenegger is back

Arnold Schwarzenegger (69), nog altijd fit en vitaal ogend, laat zich van zijn diplomatieke kant zien als hem gevraagd wordt naar zijn mening over president Donald Trump. Feit is dat beiden hemelsbreed van mening verschillen over het natuurbehoud en de toekomst van het milieu.



Schwarzenegger, net als Trump een coryfee binnen de Republikeinse Partij, wil op het Filmfestival van Cannes gisteren niet al te diep ingaan over hun verschillen van inzicht. ,,Laten we maar zeggen dat hij niet goed is geïnformeerd. Maar mijn overtuiging is dat 'e'en man, ook al is hij de president van Amerika, op den duur niet kan tegenhouden wat onvermijdelijk is. De massa wint het altijd van het individu. Wie hij ook is. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat hij tot inzicht komt."



Zelf is Schwarzenegger wel begaan met het behoud van de natuur. Vandaar dat hij niet lang aarzelde toen hij benaderd werd het commentaar in te spreken van Wonders of the Sea 3D, waarin hij met de nazaten van natuurfilmpionier Jacques Cousteau de flora en fauna onderzoekt van de bodem van de belangrijkste oceanen. De documentaire, waarvoor Schwarzenegger gedeeltelijk het commentaar insprak, werd gisteren in Cannes gelanceerd. De laatste keer dat hij acte de presence gaf op het festival was toen hij in een tank over de Croisette reed voor de actiefilm The Expendables 3.