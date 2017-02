Art heeft al een naam voor zijn tweeling

Guus Meeuwis stopt met The Voice

9:39 Guus Meeuwis (44) stopt na één seizoen met The Voice of Holland. Dit maakte de zanger vanochtend bekend in de radioshow van Edwin Evers op Radio 538. ,,Ik heb ervan genoten maar mijn stoel is volgend jaar leeg'', aldus de Brabander. ,,Als je The Voice goed wil doen moet je er voor honderd procent voor gaan en dat gaat volgend jaar niet, omdat ik veel dingen zelf wil doen."