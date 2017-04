Art Rooijakkers dolgelukkig met tweeling Puk en Keesje

Stralende Sylvie: Ik ben zielsgelukkig

10:07 Sylvie Meis prijst zich 'heel, heel, heel gelukkig' nu ze ten huwelijk is gevraagd door de schatrijke Dubaise zakenman Charbel Aouad (35). Tegen de Duitse tv-zender bevestigt ze 'zeer aangenaam' verrast te zijn met het aanzoek, dat Charbel woensdagavond in een hotel in Hamburg deed.