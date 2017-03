Art Rooijakkers klaar voor monsterklus Giro 555

Er staat je best een pittige en verantwoordelijke klus te wachten. Gespannen?

,,Ik sprak net de eindredacteur van het programma, die eerder voor een actiedag samenwerkte met presentatoren Rik van de Westelaken en Herman van der Zandt, en hij vergeleek de klus met het draaien in een wasmachine. Ik begin al even voor 6 's ochtends als minister van ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen het startschot geeft in het Instituut voor Beeld en Geluid en ik eindig 's avonds bij Jeroen Pauw aan tafel voor de einduitslag. Dus het is ook nog een vrij lang wasprogramma. Sorry voor het cliché, maar ik laat het allemaal wel over me heen komen. Nee, ik ben niet zo gespannen.''



In Wie is de Mol? ben je de strenge presentator. Wat wordt nu je 'tone of voice'?

,,Ja dat is nog best lastig. Het is namelijk ook een leuke dag. Ik moest net iets opnemen in het Westerpark in Amsterdam waar werd gevoetbald in Giro 555-shirts. Je ziet dan dat de actie leeft en dat Nederland zich van zijn mooiste kant laat zien. Iets om vrolijk van te worden. Terwijl het allemaal wel draait om bittere ernst. Heel paradoxaal. Het moet dus ergens daartussen zitten. Ik zal niet te somber klinken.''



Wat verwacht je van onze geefbereidheid?

,,Toch wel veel. Er is vóór deze dag al ruim 15 miljoen euro binnengehaald. Het gaat ook over acute honger, iets heel basaals. Daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Al was het maar omdat veel ouders tegen hun kinderen die 'honger' hebben, roepen: 'In Afrika, dáár hebben ze honger'. Zoiets hoorde ik vroeger ook altijd als ik weer eens bloemkool moest eten, waar ik een hekel aan had.''



,,Mensen zijn deels verantwoordelijk voor deze hongersnood. Oorlog, corruptie en klimaatverandering spelen hierin een belangrijke rol. Even heel simpel gezegd: als wij het veroorzaken, moeten we het ook kunnen oplossen.''



Ben jij iemand die veel bezig is met het leed van de wereld?

,,Als kind zag ik die internationale actie Live Aid met al die bekende artiesten. Dat maakte wel indruk. Maar het ging vooral leven toen ik als jong broekie voor het actualiteitenprogramma NOVA werkte en dat ik verslag deed van de orkaan Mitch die al die modderstromen veroorzaakte. Er was toen ook een grote live tv-show met Aad van den Heuvel en Linda de Mol. Mooi ook dat in zo'n situatie alle zenders en omroepen samenwerken. Die situatie is altijd in mijn herinnering gebleven. En samenwerken met Linda, zoiets vergeet je natuurlijk ook nooit meer.''