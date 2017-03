Asielzoeker Jean verlaat The Voice Kids in tranen

Jean, Noa en Stef kregen het nummer 'I know what you did last summer' van Shawn Mendez en Camilla Cabello toebedeeld. Na het optreden spraken zowel coach Ali B als Ilse hun waardering uit voor de enige dame in het gezelschap, Noa.



Toen Marco in de studio op Forteiland in IJmuiden het woord kreeg, was de spanning op het gezicht van zijn pupil af te lezen. ,,Je hebt ontzettend veel progressie gemaakt. Ik wil het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) bedanken. Ongeacht uit welk land je ook bent gevlucht waardoor je in een opvangcentrum terechtkwam, is het mooi dat kinderen in staat worden gesteld hun dromen na te jagen. Zij hebben je daar ongelooflijk goed bij begeleid, dat vind ik echt een applaus waard'', concludeerde hij vol overgave.



Toen Marco ook nog liet weten Jean te zien als een warme persoon en goede zanger, stroomden de tranen over de wangen van de tiener. Ook zijn familie hield het niet droog. ,,Ahw, schatje'', klonken de troostende woorden.Omdat Noa 'goed coachbaar' is, is haar plek in de zogenoemde sing-off zeker.



Syrië

Nederland sloot Jean bij zijn auditie eind vorige maand direct in het hart. Niet alleen om zijn stem, maar ook vanwege zijn aangrijpende levensverhaal. Jean was gevlucht uit Syrië, zijn vader was dood, zijn huis verwoest en naar school gaan was te gevaarlijk. Een paar dagen later bleek dit verhaal niet te kloppen. Zijn vader leeft nog en Jean zat niet in Syrië, maar in Libanon op school. Deelname aan The Voice Kids was voor hem een droom die uitkwam.