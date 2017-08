Astrid en Beau raken ontroerd van elkaar op bank Linda de Mol

Presentatrice Astrid Joosten (59) en presentator Beau van Erven Dorens (46) zijn vanavond in de tweede aflevering van Linda's Zomerweek in huilen uitgebarsten. Zowel Astrid als Beau ging door een heftige periode toen bij hun partners kanker werd vastgesteld. Daarop terugblikkend, bleken de doosjes tissues niet aan te slepen in de zomertalkshow van Linda de Mol.

De RTL-koningin begon, na wat gebabbel over hoogte- en dieptepunten in zijn televisiecarrière, over Beau's goede huwelijk en het feit dat hij nog nooit een foute schaats heeft gereden. ,,Best saai voor Hilversumse begrippen dus'', concludeerde de RTL Boulevard-presentator met een ondeugende glimlach. Beau stapte in 1994 in het huwelijksbootje met zijn Selly. Met haar kreeg hij vier zoons: tweeling Bram en Tijn (16), Bobbie (14) en Jan Arie (12). Het geheim van zijn goede huwelijk? ,,Ik fantaseer nog steeds over haar. Als onze seksualiteit niet zou kloppen, dan zou ik het niet volhouden. Ik zie dit ook als een avontuur waarin je voortdurend je best moet doen.''

Het leven van de Amsterdammer bestaat constant uit avonturen, met name in zijn programma's waarin hij de grens opzoekt, zoals in Beaufort. Hij geniet daarvan, maar de momenten waarop hij voor de opnames afscheid neemt van zijn gezin, vallen hem zwaar. ,,Helemaal kapot gaan en iets volbrengen, dat vind ik iets heel moois. Ik hoop dat het altijd zo zal zijn, maar ik wil nooit meer mijn leven wagen zoals ik eerder heb gedaan.''

In 2012 kreeg het gezin Van Erven Dorens heftig nieuws te verwerken toen bij Sally borstkanker werd vastgesteld. Beau zat op dat moment voor opnames met Jeroen van Koningsbrugge in Los Angeles. ,,Toen kwam dat telefoontje binnen. Het was alsof de wereld in elkaar stortte. Het was verschrikkelijk dat ik er niet was.'' Vijf jaar na dato spreekt de televisieman van een wereld die op een bepaalde manier 'anders is'. Doordat Selly nog steeds gezondheidschecks ondergaat, kan ze haar lichaam moeilijk vertrouwen. ,,Dat komt nooit meer goed'', aldus Beau. Maar onlangs proostte het stel met champagne op een nieuwe positieve uitslag. ,,We hebben het monster een beetje in de kooi.''

Quote Ik ben een sentimentele zak, maar die kinderen gingen daar gewoon zitten, op dat bed Beau Terugkijkend op de nare periode, noemt de energieke Beau de manier waarop zijn kinderen er mee omgingen heel bijzonder. De presentator greep vanavond naar de zakdoekjes, die door de redactie op de salontafel van Linda's studioveranda waren gezet, terugdenkend aan het moment dat zijn zoons hun zieke moeder knuffelden op bed. ,,Ik was een kletsmajoor, bleef maar praten. Maar zij gingen gewoon op haar bed zitten. Ze steunden haar door er te zijn. Ik ben een sentimentele zak, maar die kinderen gingen daar gewoon zitten, op dat bed.''

Puinhoop

Ook Astrid Joosten, die niet dol is op interviews maar losliet voor deze avond te zijn verleid door De Mol, vertelde over haar grote liefde toetsenist-producer Willem. Met een 'Beau, nu ben ik aan de beurt!' waarschuwde ze vanavond op voorhand voor een tranendal. Astrid was 12 jaar met Willem getrouwd, in 2012 overleed hij op 64-jarige leeftijd aan kanker. ,,Wij brachten elkaar verder'', vatte ze haar leven met hem samen. Astrid en Willem kregen geen kinderen, een bewuste keuze. ,,We konden elkaar ook wel eens achter het behang plakken, maar het was een grote liefde.''

Volledig scherm © RTL

Nadat een huis in Amsterdam was aangekocht, sloeg het noodlot toe. Willem kreeg de diagnose alvleesklierkanker. ,,Ons huis en ons leven was in één klap een puinhoop. We wisten niet meer wat we moesten doen. Je voelt de aarde onder je voeten verdwijnen.'' Zes weken later, sneller dan verwacht, overleed hij. Redelijk nuchter: ,,Het is een gruwelijk verhaal, maar beter dan een auto-ongeluk, want dan heb je helemaal niets meer te bespreken.'' De schrijfster en Kanniewaarzijn-presentatrice kon haar tranen inmiddels niet meer bedwingen en greep ook naar de zakdoekjes. ,,We hebben geweldige gesprekken gevoerd. In zo'n periode ga je, meer dan ooit, zeggen wat je voor elkaar hebt betekend.''



Astrid haalde ook momenten aan waarin haar man op zijn sterfbed nog voor romantiek had gezorgd. Zo regelde hij een ketting met een diamanten hart en een bos rozen die werd bezorgd toen hij was heengegaan. Naast Astrid inmiddels een snotterende Beau. ,,Jongens, wat een programma!'', riep hij, terwijl hij door de studio liep en op zoek ging naar sterke drank. Ook Astrid kreeg een glaasje whisky.

Volledig scherm Beau grijpt naar de sterke drank © RTL Het antwoord op de vraag hoe het nu met Astrid gaat, stemde De Mol opgelucht. ,,Het gaat heel goed met me. Ik heb het heel spannend. Mannen durven me te benaderen.''



Volledig scherm Astrid en Willem in 2012 © foto: Edwin Janssen