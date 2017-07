Audrey Hepburn krijgt plein in 'haar' Arnhem

Rechter: Lil' Kleine mocht van podium na gooien bier

18:15 Rapper Lil' Kleine (23) mocht zijn optreden in Meijel in september vorig jaar staken nadat er bier naar hem was gegooid. Dat oordeelt de kantonrechter in Den Bosch vandaag. Het café in de Limburgse plaats waar de rapper een half uur zou optreden, had het boekingskantoor voor de rechter gesleept omdat Lil' Kleine al na een kleine drie minuten vertrok.