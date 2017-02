Auto waarin Tupac is beschoten staat te koop

all you need is love Ruim 1,5 miljoen kijkers voor hilarische liefdesadviezen Patty Brard

15:15 De zevende aflevering van All You Need is Love, waarin presentator Robert ten Brink gebroken liefdesharten heelt en trouwe kijkers verrast, heeft gisteren ruim 1,5 miljoen mensen weten te boeien. Direct in het begin van de uitzending had Robert een speciale verrassing: Patty Brard dook plots op in de liefdescaravan.