Barbie om de tafel met Kim Holland over pornofilm

Eerder vandaag kwam het bericht naar buiten dat Kim bereid is een ton neer te tellen voor Barbies medewerking. Volgens RTL Boulevard is er aan tafel nog niet over geld gesproken. Bij de onderhandelingen is Rolf Tangel (36) betrokken, met wie Barbie sinds een aantal maanden een relatie heeft. Ook hij is actief in de pornowereld.



Volgens La Holland is Barbie al vele jaren 'de natte droom van veel Nederlandse mannen'. ,,Al zullen ze dat niet allemaal eerlijk hardop durven toegeven'', tekende ze op tegen Story. ,,Dacht je dat ze niet wist dat haar lange blonde haar heel veel mannen in vervoering brengt? Om nog maar te zwijgen over die voorgevel die ze net zo lang heeft verbouwd totdat hij de gedroomde omvang had. En dan die zwoele lippen!"