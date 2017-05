Barney maakt rapdebuut in videoclip Amsterdamse vriend

Donnie is al jaren groot fan van Raymond van Barneveld. Hij bedacht voor de darter de rapnaam Raya van Mattaveld. Na het verschijnen van de single Mentaal in 2016 werd die bijnaam een begrip, voornamelijk in combinatie met de door Donnie bedachte leus ‘what a time to be alive, what a time to eat a bamischijf’. Ook plaatste hij regelmatig op zijn Instagram posts waarin Barney in combinatie met een bamischijf te zien was.



Het contact tussen de twee bleef voortduren en hieruit ontstond een heuse vriendschap. Die nu resulteert in een samenwerking. Van Barneveld reageert zelf op twitter op de opmerkelijke samenwerking. Hij waarschuwt de internationale superster Jay-Z. ,,Watch out Jay-Z, here comes Ray-B."



Op 2 juni 2017 zal Donnies album verschijnen. Deze wordt geproduceerd door Bas Bron, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig.