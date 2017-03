Bastiaan Ragas: De kids verwennen me enorm

Kijk­cij­fer­ex­pert René van Dammen overleden

14:53 Dé kijkcijferexpert van Nederland, René van Dammen, is gisteravond onverwacht op 63-jarige leeftijd overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend van zijn optredens in De Wereld Draait Door waar hij steevast met zijn baseballpet (met de tekst ‘kijkcijferexpert’) en FC-Groningen-sjaal verscheen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.