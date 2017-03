Beau krijgt tv-beeld voor The Amsterdam Project

,,Dit is een onderwerp dat zich niet gemakkelijk in een format laat vatten, maar het is Beau en zijn mensen op een integere wijze gelukt", aldus de vakjury over The Amsterdam Project, dat afgelopen najaar werd uitgezonden op RTL 4.



,,De deelnemers worden eerlijk en serieus benaderd", vindt de vakjury. ,,Door de twist - de kaart met 10.000 euro - worden de hoofdrolspelers in een situatie gebracht die hun karakter verduidelijkt, de storytelling verdiept en logisch maakt, en op die manier ons als kijker heel dicht bij hen laat komen. Door te kiezen voor de projectvorm ontstaat een uitstekend format dat zowel onderhoudend als informatief is."



Ook Het geheim van de meester en Het Instituut waren in de race voor het tv-beeld voor beste format. De tv-beelden zijn onderscheidingen voor makers en bedenkers uit de televisieindustrie. De prijzen worden toegekend door collega's. Eerder deze maand vielen onder anderen Linda de Mol (oeuvre award) en Eva Jinek (beste presentator) in de prijzen.