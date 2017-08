Beau: RTL Summer Night was fantastisch en leerzaam

,,Het was ongelooflijk leerzaam", zei Beau in RTL Boulevard, het programma dat hij over een paar weken weer presenteert. ,,In de eerste aflevering kon ik van de zenuwen eigenlijk niets. Er zat zoveel in m'n hoofd, ik kon niks meer. Maar je groeit erin, het was een prachtige ervaring."



Beau kreeg lovende kritieken, maar liet zich daardoor niet al te veel beïnvloeden. ,,Ik heb dat een beetje naast me neergelegd. Iedere dag is het toch een marathon met z'n allen. Het is mooi als mensen het leuk vinden, maar iedere dag moet je opnieuw weer een uitzending maken."