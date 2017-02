Beau van Erven Dorens zeilt in Laura's Guppy

Voor een aflevering van zijn nieuwe RTL-programma Beaufort wil de tv-avonturier met het schip Guppy zeer binnenkort een risicovolle soloreis maken over de Noordzee. Maar voorlopig is Beau nog niet verder gekomen dan het IJsselmeer waar hij middenin de winter een hachelijk avontuur beleefde met windkracht 6.

,,We vonden de Guppy, waarmee Laura Dekker al op elfjarige leeftijd de Noordzee overstak, op Marktplaats en hebben het schip gekocht. Maar het is me nog niet gelukt daarmee de Noordzee te bedwingen'', biecht Beau op. Hij leerde speciaal voor Beaufort zeilen. ,,We hebben de Guppy helemaal opgeknapt."

Maar momenteel ligt het schip opnieuw op een werf, na averij op het IJsselmeer. ,,Vorige week ben ik 's avonds gaan zeilen, we voeren op de motor en met zeil. Het was windkracht 6 en aardedonker. Ik had een vent bij me die me naar IJmuiden zou begeleiden, daarna zou ik alleen verder'', vertelt Beau. ,,Dat ging allemaal mis. We hebben ternauwernood de haven van Volendam weten te bereiken.''