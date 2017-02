Bella Hadid: Ik zal altijd van The Weeknd blijven houden

,,Het was mijn eerste break-up, en ook nog eens zo openbaar", vertelt Bella in een interview met Teen Vogue. ,,Het lijkt misschien alsof ik er goed mee om ga, maar het is iets wat je altijd in je hart meedraagt en soms is dat erg zwaar. Dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Liefde doet pijn, maar je moet er doorheen", vervolgt ze.



Toch neemt Bella The Weeknd, de artiestennaam van Abel Tesfaye, niets kwalijk. ,,Ik zal hem altijd respecteren en ik zal ook altijd van hem houden."



De 20-jarige Bella en de 26-jarige The Weeknd maakten in november een einde aan hun tweejarige relatie. Hun drukke schema's waren waarschijnlijk de reden voor de breuk. The Weeknd lijkt het inmiddels prima te vinden met Selena Gomez.