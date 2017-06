Ben Cramer aangeslagen: Sandra was zo positief

Het nieuws dat Reemer overleden is aan borstkanker komt voor Cramer als donderslag bij heldere hemel. De 70-jarige artiest had de afgelopen maanden nog regelmatig contact met haar. ,,Ik stuurde haar anderhalve week nog een berichtje. Hoe het met haar ging. Ze zei dat het allemaal goed ging komen en dat ze gingen bestralen.” ,,Het is niet te geloven”, zegt een geëmotioneerde Cramer tegen deze site. ,,Ik kan het gewoon niet bevatten. Sandra was zo opgewekt en positief.”

Tijdens de opnames van Gouden Jaren begin dit jaar wist Reemer al dat ze ziek was. ,,Wekenlang heeft ze dat toen geheim gehouden, om de focus van de opnames daar niet op te leggen. En toen het eenmaal naar buiten kwam, bleef ze positief.”



Cramer en Reemer maakten zelfs plannen samen het theater in te gaan. ,,We hadden het zo leuk met elkaar gehad. Altijd hadden we lol met elkaar. Voor mijn jubileum zouden we samen gaan optreden. Hier had ik absoluut geen rekening mee gehouden.”