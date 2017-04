'Beyoncé en Jay Z vieren trouwdag in peperduur resort'

Volgens een bron verbleven de twee vijf nachten in een luxe villa. ,,Op een privé-eiland dat alleen per boot bereikbaar is.'' Het zou gaan om een optrekje dat per nacht 1296 dollar (1221 euro) kost. Beyoncé en Jay Z gebruikten hun tijd in Frans-Polynesië vooral om uit te rusten. ,,Ze verlieten de villa nauwelijks. Jay Z is een paar keer gaan jetskiën, Beyoncé keek toe vanuit hun tijdelijke onderkomen. Ze hebben gezwommen en gerelaxt op hun terras.''



Het stel, dat in februari de komst van een tweeling aankondigde, zou veel tijd door hebben gebracht met lezen en slapen. ,,Ze waren erg vriendelijk voor het personeel en dankbaar voor de service'', tekent E!News op uit de mond van iemand die er toevallig ook was. Na hun verblijf op Bora Bora zouden Beyoncé en Jay Z naar het eilandje Tetiaroa zijn vertrokken, waar ze ook een paar nachten bleven. Inmiddels is het stel weer in Los Angeles.



Beyoncé en Jay Z trouwden op 4 april 2008 in het diepste geheim. Ter gelegenheid van het huwelijksjubileum deelde de zangeres op haar site foto's van de reis die ze vorig jaar maakte met haar man en dochter Blue Ivy (5). Toen genoot het stel van een vakantie bij de Grand Canyon.