Beyoncé in verwachting van een tweeling

,,We willen graag onze liefde en geluk met jullie delen", aldus Beyoncé bij een foto waarop ze poseert met een zwangere buik. ,,We zijn ontzettend dankbaar dat ons gezin groeit met twee, en willen jullie danken voor alle gelukswensen."



Beyoncé en Jay Z hebben al een dochter, de vijfjarige Blue Ivy. Sinds haar geboorte wordt vrijwel continu gespeculeerd over een tweede zwangerschap. De r&b-diva maakte haar vorige zwangerschap bekend tijdens de MTV Video Music Awards in 2012.



Bij de onthulling van Beyoncé's eerste zwangerschap werd het record van 8868 tweets per seconde gevestigd, meldde Twitter. Het vorige record stond op 7196 tweets per seconde.



De zangeres hield haar zwangerschap tot vandaag niet voor iedereen geheim. Haar moeder wist al dat ze weer oma zou worden, al kwam de aankondiging wel onverwacht. ,,Wow! Ik hoef het nu niet meer geheim te houden", jubelt de trotse Tina Knowles op Instagram. ,,Ik ben zoooo blij. God is zo goed. Bedankt voor al jullie gelukswensen. Ik waardeer het heel erg."