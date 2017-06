'Bieber op Pinkpop? Dat kan niet waar zijn'

,,Fuck you, dit kan niet waar zijn'', riep festivalvader Jan Smeets in onvervalst Limburgs toen de programmacommissie hem de naam van zijn grote headliner meedeelde. Justin Bieber op het hoofdpodium van Pinkpop: het was enkele jaren terug onmogelijk geweest.

Pinkpopbaas Jan Smeets Hitparadepop stond met Katy Perry (2008) en Pink (2010) al vaker op het affiche van 's lands populairste festival, maar een tienermeisjesidool als grote publiekstrekker?

Smeets moet meteen hebben teruggedacht aan het inmiddels beruchte optreden van Doe Maar, dat in 1983 door rockfans met eieren en appels werd bekogeld. Of aan meidentrio Sugababes in 2004, het jaar dat met slechts 30.000 bezoekers als rampeditie de boeken in ging.

Maar voorlopig betaalt de keuze voor Bieber zich uit. De eerste Pinkpopdag van morgen is dankzij Bieber – en zijn maatje, deejay Martin Garrix (21) – geheel uitverkocht met 61.000 bezoekers. Voor de twee dagen erna, met traditionele kopstukken als Green Day, System of a Down en Kings of Leon, zijn dagelijks nog zo’n 12.000 kaarten beschikbaar.

En daarmee is de noodgreep een gouden greep geworden. Bieber kwam pas in beeld nadat gedroomde headliners Pearl Jam en de Foo Fighters toch niet beschikbaar bleken. Bovendien verloor Pinkpop verrassend de concurrentieslag om het binnenhalen van Radiohead van Best Kept Secret in Hilvarenbeek.

Goed beschouwd is de komst van de 23-jarige Canadese hitzanger echter slechts een voortzetting van het beleid dat Pinkpop al jaren eerder inzette, nadat concertorganisator Mojo als mede-eigenaar de macht over de programmering naar zich toe trok. Het bedrijf had met Lowlands al een groot eigen festival en wilde de verschillen met Pinkpop extra aanzetten. De rolverdeling werd duidelijk: Pinkpop voor de massa, Lowlands voor vooruitstrevende liefhebber.

En wie het grote publiek wil bespelen, kan de hitparades niet blijven negeren. Natuurlijk bleek het aanspreken van het segment der rockveteranen – Bruce Springsteen in 2009 en 2012, de Rolling Stones in 2014 en vorig jaar Paul McCartney – een slimme zet. Maar die buitencategorie is maar klein en bovendien niet op afroep beschikbaar.

Dus kondigde Smeets afgelopen najaar al aan dat Pinkpop ‘anders’ gaat worden. Hiphop en dance zijn immers al zeker vijf jaar de dominante muziekstromen bij de jeugd. En wie een nieuwe generatie festivalgangers aan zich wil binden, moet die genres dus een serieuze plek in de programmering bieden.

Spannend wordt het niettemin wel. Want hoe reageert het traditionele Pinkpop-publiek, gewend aan meegalmbare festivalrock, op de nieuwkomers? Bieber houdt er tijdens zijn eigen optredens namelijk andere normen op na dan de doorsnee rockband. Playbacken is bijvoorbeeld geen zonde. Sterker: Bieber deed tijdens zijn laatste Nederlandse show in de Gelredome niet eens moeite om te verbergen dat hij niet live zong.

Ook de uitwerking van duizenden jonge meisjes op het festivalterrein is onvoorspelbaar. Om te voorkomen dat de Bieber-adepten het vak voor het hoofdpodium (met daarop morgen ook Chef’ Special en Kensington) de volledige dag bezet houden, kondigde Smeets aan het vak een uur voor Biebers aantreden nog eens leeg te vegen. Ook vervijfvoudigde hij het aantal zogeheten kiss & ride-parkeerplaatsen buiten het festivalterrein. Vaders en moeders krijgen zo ruim de gelegenheid hun aan Bieber fever lijdende kroost af te zetten.