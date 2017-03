Big Bang Theory-sterren leveren salaris in voor collega's

In de nieuwe seizoenen van The Big Bang Theory draait het weer om de knappe serveerster Penny (Kaley Cuoco) en de nerds Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Sheldon Cooper (Jim Parsons), Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar) en Howard Wolowitz (Simon Helberg). Ook Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) en Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) zijn weer te zien in bijrollen.



De vijf hoofdrolspelers verdienen op eigen initiatief per persoon ruim 92.000 euro minder voor elke aflevering. De reden: Mayim Bialik en Melissa Rauch verdienden 'slechts' 240.000 euro per aflevering, een stuk minder dan de 925.000 euro die hun collega's opstrijken. Doordat de vijf minder gaan verdienen, kunnen Bialik en Rauch ook een hoger salaris (416.000 euro) krijgen.



Naast de nieuwe seizoenen komt er ook een spin-off van The Big Bang Theory. Hierin staan de jongere jaren van Sheldon Cooper centraal.