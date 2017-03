Bijna drie miljoen zien ontknoping Wie Is De Mol?

En de Mol is... Thomas Cammaert

11 maart De Vlaamse acteur Thomas Cammaert (32) is de Mol van het 17de seizoen van het Avrotros-programma Wie is de Mol?. Thomas mocht vanavond, na maanden geheimhouding, in het Amsterdamse Vondel CS eindelijk roepen dat hij degene is de Molkandidaten compleet voor de gek heeft gehouden. Hij bleek een opvallend relaxte Mol.