Bill Clinton schrijft thriller

Van Clinton (70) is bekend dat hij een voorliefde heeft voor mysteries en thrillers en dat is de specialiteit van James Patterson, dus zal het genre van het boek niet moeilijk te raden zijn.



,,Werken aan een boek over een zittende president - met behulp van wat ik weet over het werk, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt, is heel leuk geweest," zei Clinton in een verklaring. ,,En het is geweldig om met Jim te werken. Ik ben al jarenlang een fan van hem."