Bill Cosby arriveert bij rechtbank voor misbruikzaak

De komende weken zullen twaalf juryleden zich buigen over de misbruikzaak van Cosby. Zij zullen uiteindelijk beslissen of de komiek schuldig is aan het drogeren en aanranden van basketbalcoach Andrea Constand in 2004. De 79-jarige Cosby wordt inmiddels door meer dan zestig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De zaak die vandaag van start is gegaan, draait alleen om de zaak van Constand.



Cosby zegt dat hij een romance met Constand had. De vrouw zal in de rechtbank naar verwachting voor het eerst haar verhaal doen in het openbaar.



Betrokkenen bij de zaak vrezen voor de grote media-aandacht, vergelijkbaar met de zaak van O.J. Simpson in 1995. Hij werd na een lange strafzaak onschuldig bevonden aan twee moorden. Camera's zijn dit keer verboden in de zaal.