Bløf sluit uitverkocht Concert at SEA af met dampende show

Video Jandino gaat na megashow in Kuip helemaal los in nachtclub Vie

14:26 Als je veertigduizend bezoekers hebt laten genieten in de Kuip, dan is het tijd voor een dampende afterparty. Zo dacht Jandino Asporaat er gisteravond ook over. Hij ging na de eerste editie van de megashow Comedy & Concert helemaal los bij Club Vie aan de Maasboulevard in Rotterdam.