Blootdater Inge de Bruijn heeft een hekel aan daten

Over het liefdesleven van de erg op haar privacy gestelde Inge de Bruijn is vrij weinig bekend. Ze geeft dan ook geen commentaar op haar aanstaande deelname aan het RTL-blootavontuur . Vandaag was de nog altijd atletische 'Inky' (haar bijnaam, red.) na herhaaldelijke pogingen niet voor een reactie bereikbaar. In haar video-oproep voor het datingprogramma stelt ze echter dat het alweer een tijd geleden was dat er een man in haar leven was. Hoopvol: ,,De liefde verdient altijd een kans.'' En ze komt in het korte filmpje met een profiel van haar ideale lover: ,,Hij moet lief, charmant, zorgzaam, grappig en een tikkeltje mysterieus zijn...'' Vier jaar geleden was ze iets openhartiger. Tegen het AD zei Inge in 2013 dat ze zich erbij had neergelegd dat ze, na een handvol gestrande relaties, nog altijd geen levenspartner had gevonden. En de zwemster was op dat moment niet meer actief op zoek naar de ware jacob, omdat ze niet houdt van afspraakjes met potentiële lovers. ,,Verder ben ik van nature een type dat niet snel verliefd wordt'', vertelde ze. Inge denkt er, zo ventileerde ze meermaals, best wel eens aan hoe het zou zijn om een gezin te hebben, zoals haar tweelingzus Jakline dat heeft. ,,Het is zoals het is. Somber ben ik absoluut niet. Ik leid een gelukkig leven, waarin ik mijn medailles voorlopig maar beschouw als mijn baby's.'' De oud-zwemster denkt dat ze single is door de keuzes die ze voor haar sportcarrière maakte. ,,Sinds mijn jeugd lag de focus volledig op presteren en niet op het opbouwen van een liefdesrelatie.'' Lees verder onder de foto

Romances

Andere redenen zijn, zoals ze eerder liet doorschemeren, slechte ervaringen tijdens voorbije romances. Ze werd ooit mishandeld door een ex-vriendje. En Inge zocht, omdat ze grotendeels opgroeide zonder vader, een man die zijn rol een beetje overnam. Ze vermoedt ook dat het andere geslacht een krom beeld van haar heeft. ,,Mannen zien misschien, vanwege mijn topprestaties, tegen me op. Ze denken dat ik onbenaderbaar, afstandelijk of koel ben. Jammer. Ik ben juist heel open, rustig en doodgewoon.''



De laatste relatie die Inge de Bruijn had is, voor zover bekend, de van oorsprong Turkse en 15 jaar jongere Fuat. De twee hadden in 2011 geruime tijd een verhouding. Hoewel Inge en Fuat regelmatig in de openbaarheid verschenen, gaf De Bruijn weinig prijs over die romance. ,,Ik praat niet graag over mijn privéleven, vind dat wat ik uitspook weinig nieuwswaardig is en hoef me natuurlijk tegenover niemand te verantwoorden,'' aldus een terughoudende Inge. ,,Ik schaam me nergens voor. Het leven in de schijnwerpers is eigenlijk niets voor mij. Dat was een toevallige bijkomstigheid van mijn sportcarrière'', was het enige wat ze er over vertelde.



Teleurgesteld

In 2009 onthulde Inge de Bruijn in het Nederlandse sportblad Helden iets meer over haar privéleven. ,,Ik ben zo vaak teleurgesteld in het nieuwe leven, in vriendjes, in managers en in echte vriendschappen', aldus de Bruijn. Over haar ex-coach Bergen vertelde ze: ,,Hij was echt de baas. Ik houd ervan als mensen precies zeggen wat ik moet doen.'' De Bruijn vertelde toen ook over hoe haar moeder werd mishandeld door haar vader, die een alcoholist en geweldenaar was. Ze vluchtte naar een Blijf-van-mijn-Lijf-huis, een opvangtehuis voor slachtoffers van partnergeweld.



Later overkwam Inge de Bruijn hetzelfde. Ze werd door haar vriend mishandeld. Tegen haar oudste zus, die opbelde, zei de vriend dat er niets aan de hand was.,,Inmiddels lag ik bont en blauw in elkaar geslagen op de grond en had ik zo'n oog. Een dag later stopte ik de relatie.'' Ook andere relaties van de zwemster liep niet goed af, waardoor Inge haar zelfvertrouwen verloor. ,,De een sloeg me in elkaar, de ander bedroog me en weer een ander lichtte me voor veel geld op. Ik moet leven met het idee dat ik het mooiste wel achter me heb. Ik heb weleens gedacht: laat me maar verzuipen.''



Behalve Inge de Bruijn doen aan Adam zkt. Eva VIPS mee: presentator en acteur Curt Fortin, realityster Kasia Dolkowska, B-Brave-zanger Cassius Verbond, musicalster Chaira Borderslee en Sterretje uit Oh Oh Cherso.