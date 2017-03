Boeken Obama's ook naar Nederland

Barack en Michelle Obama schrijven ieder hun eigen boek. Barack Obama publiceerde al twee boeken: Dreams From My Father (1995) en The Audacity of Hope (2006), die eveneens door Penguin werden uitgegeven. Van beide boeken werden, alleen al in de VS, meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Michelle publiceerde in 2012, ook bij Penguin, het boek American Grown, over tuinieren en voeding. Het is nog onduidelijk wat de titels van de nieuwe boeken zijn, waar ze over gaan en wanneer ze in de winkels liggen.



The Financial Times wist vorige maand te vertellen dat er door Penguin Random House 65 miljoen dollar is betaald voor de rechten. Het was een van de meest winstgevende contracten ooit in de uitgeverswereld.