'Boer Herman is homo, Humberto laat Dionne lopen'

in de bladenIn de wekelijkse rubriek AD Duikt in de Bladen signaleren we spraakmakende nieuwtjes uit roddelbladen. Onbevestigde zwangerschappen, dramatische liefdesbreuken, opmerkelijke foto's en andere smeuïge onthullingen: there is no business like showbusiness.

Dossier Humberto gesloten

Wekenlang wist Story haar lezers lekker te maken met hét overspelgerucht van dit jaar: RTL Late Night-topper Humberto Tan die de laatste tijd opvallend vaak te vinden is in het Amsterdamse appartement van de bloedmooie nieuwslezeres Dionne Stax. Na een lading oude koeien uit de sloot te hebben gehaald, concludeert het weekblad ergens onderin het drie pagina tellende artikel dat Humberto helemaal voor zijn vrouw Ineke gaat. Voor zijn huis in Amstelveen wijst Humberto de auteur van het stuk met een breed armgebaar op zijn vrouw en hemzelf, met de alleszeggende woorden: ,,Jullie zien het. Ineke en ik zijn én blijven heel gelukkig samen!'' Daaropvolgend een passionele kus op de mond. Dat is voor de redactie genoeg te concluderen dat het hoofdstuk Dionne gesloten kan worden. ,,Humberto is er de man niet naar om over zoiets serieus toneel te spelen - daarvoor heeft hij de waarheid hoog in het vaandel staan. Mocht er ooit al iets amoureus voorgevallen zijn tussen hem en Dionne, dan lijkt de presentator daar in elk geval een dikke punt achter hebben gezet!''

Volledig scherm Humberto met zijn vrouw Ineke en dochters Isa en Julia tijdens het Televizier-Ring Gala. © bruno

Het geheim van boer Herman

Volledig scherm © KRO Een schokkende onthulling voor de miljoenen fans die Boer Zoekt Vrouw aan zich weet te binden. De introverte muziekliefhebber en taartenfanaat boer Herman (wonend in de Franse provincie Cher) zou een voorkeur voor mannen hebben! Het is de redactie van Story die zich beroept op één uitspraak van een inwoner uit Zunderdorp, waar Herman geboren werd. ,,Wij dachten altijd dat Herman op mannen viel'', aldus ene Henk Hagedoorn, die lid is van dezelfde muziekvereniging als waar Herman (25) jarenlang zijn instrumenten bespeelde. ,,Maar door zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw kwam Herman uit de kast, als hetero'', klinkt het dan opeens, in de allerlaatste zinnen van het artikel. 'Iedereen in Zunderdorp' zou het erover hebben gehad. ,,Zo van: we hebben het altijd mis gehad, hij is dus toch geen homo.'' Benadrukt wordt dat Herman een geweldige jongen is, met het hart op de juiste plaats. Dat zou betekenen dat de dates van de jonge boer - Pia, Anne en Fleur - opgelucht adem kunnen halen.

Wendy en Erland in Marbella

Volledig scherm Met name Erland was toe aan vakantie. © anp Niet op Ibiza maar in de Zuid-Spaanse stad Marbella is waar de geliefde presentatrice Wendy van Dijk (46) en haar baas/ hubby Erland Galjaard (49) werden gespot. Het koningskoppel van RTL4 genoot daar van hun tijd samen, met dochter Lizzy als welkom gezelschap. Naar verluid verbleven de drie in Marbella Club, een poepsjiek hotel waar de goedkoopste familiekamer al snel rond 1.500 euro per nacht kost. Volgens Weekend zou met name Erland behoefte hebben aan vitamine D doordat RTL kampt met teruglopende kijkersaantallen. En Wendy? Die deed zich tegoed aan het boek Pubermania. Vermoed wordt dat ze leert omgaan met de fase waarin zoon Sem - wiens vader zanger Xander de Buisonjé is - zit. Mogelijk stapte hij niet in het vliegtuig naar Spanje om tijd door te brengen met zijn kersverse zusje Céla Lynn: het Amerikaanse meisje dat onlangs werd geadopteerd door Xander en zijn vrouw Sophie.

Bram is relaxed

Het jetsetleven van voormalig topadvocaat Bram Moskowicz (56) is voorbij!, print Weekend in chocoladeletters. Bram zou zijn geliefde stad Amsterdam ontvlucht zijn en met zijn vriendin Nienke Hoogervorst zijn neergestreken in een dorpje aan de Vecht: het pittoreske Nieuwersluis, waar welgeteld 500 mensen wonen. Die zijn er inmiddels aan gewend Bram met een knalgele supermarkt-tas over straat te zien wandelen. ,,Ron Brandsteder en zijn vrouw wonen hier verderop, dus bekende Nederlanders in de supermarkt zijn voor ons niets nieuws'', wordt een dorpsgenoot geciteerd. Het blad komt met foto's als bewijs, waarop een zeer relaxte Bram te zien is met een lachende Nienke naast hem. Womanizer Bram ontmoette de toen 24-jarige Nienke in 2005 toen zij meedeed aan het tv-programma De Nieuwe Moszkowicz: een zoektocht naar getalenteerde jonge juristen. Ze won, en kreeg als prijs onder meer een stagecontract bij Moszkowicz' advocatenkantoor. Op de werkvloer ontwikkelde zich vervolgens een liefdesrelatie. Nog geen jaar later werd Nienke alweer 'ingeruild' voor talkshowhost Eva Jinek. Toen dat stuk liep, laaiden de liefdesvlammen tussen de Moskowicztelg en de intelligente Nienke drie jaar geleden weer op.

Volledig scherm © ANP

Dit is Monte!

Bolle wangetjes, volle lippen en helderblauwe ogen: de kleine Monte lijkt vooral de genen van zijn knappe succesvolle moeder Carice van Houten te hebben geërfd. Het is Weekend die deze week volop uitpakt met de eerste exclusieve foto's van de spruit van Carice (40) en de negen jaar oudere uit Australië afkomstige acteur Guy Pearce. Het Hollywoodstel heeft een huis in de binnenstad van Amsterdam en dus was het wachten totdat een paparazzo de bekende baby kon kieken. Monte ligt tevreden in de Bugaboo-kinderwagen die wordt geduwd door Guy, die op zijn beurt een arm om zijn vriendin heenslaat. De schattigheidsfactor schiet omhoog als op een tweede foto Carice haar kleintje over zijn neusje wrijft. Overigens is het de vraag of de Game of Thrones-actrice zelf blij is met de publicatie van het artikel 'Dit is Carice's grote geluk', want op haar instagramaccount deelde ze niet eerder beelden van haar zoon. Wel is ze er dol op zijn outfits van de dag te posten.

Baby nummer 4?

Vrienden van showbizzkoppel Daan Schuurmans (45) en Bracha van Doesburgh (35) - momenteel te zien in de RTL4-serie Nieuwe Buren - zijn euforisch. Volgens hen is gezinsuitbreiding op komst, telg nummer 4! Daan en zijn Bracha zijn namelijk al gezegend met dochter Sophia (4) en de jongenstweeling Kees en Boris (2). Gefluisterd wordt in Privé dat het baby'tje na de zomer verwacht wordt. Verder dan de 'vrienden' komt het blad overigens niet. ,,Daan en Bracha doen er alles aan om ontwikkelingen in hun persoonlijke leven stil te houden.''