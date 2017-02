Boer Herman, wat zeg je nu?

Zei Herman dat nou echt tegen Anne, over haar modellenfoto? ,,Wat ze van je kunnen maken, het is ongelofelijk. Het zijn twee aparte gezichten.'' Ik vond het zo sneu voor haar, al leek ze zelf nauwelijks in de gaten te hebben dat ze zojuist beledigd was door haar favoriete boer uit Frankrijk. Nu had Herman op zich best een punt. Ik denk dat níemand dat kinderlijk enthousiaste meisje koppelt aan die foto van de zwoel kijkende dame. Maar dat zeg je dus niet tegen een vrouw, Herman.



Zeker niet op je eerste date. Terwijl hij het tot dan toe hartstikke lekker deed. Wie hem zo in zijn caravannetje bezig zag, kon amper vermoeden dat het zijn eerste stapjes ooit op liefdesgebied waren. Ik vond het overigens aandoenlijk dat er onder zijn briefschrijfsters zoveel meisjes zaten met even weinig amoureuze ervaring als hij. Dat lijkt me moeilijk om toe te geven voor een camera én bijna vier miljoen kijkers. Stoer dat ze dat durfden. Dodelijk verlegen Lieke mag Yvon wel dankbaar zijn voor die gouden tip: kijk hem aan. Ze is toch maar mooi door.



Al geef ik haar - en de drie andere vrouwen overigens - weinig kans tegen Fleur. Dat is een match made in heaven, zij en Herman. Vooralsnog tenminste. De vijf internationale boeren zaten vanavond in de speeddate-aflevering elk op een plek waar ze zich vertrouwd voelden. Olke in Friesland, David in zijn stamkroeg en Riks op de boerderij van zijn broer.



Maar of die laatste dat achteraf nog steeds een handige locatie vond? Het zal je maar gebeuren dat je schoonzus al met je kinderfoto's rondgaat op de eerste afspraak. Eén puntje van kritiek, Riks: zo neem je natuurlijk geen cadeautje aan. Dan mag je honderd keer niet van paarden houden, maar als een vrouw een hoefijzer meebrengt voor naast je Canadese voordeur, gooi je die niet zo achteloos neer. De boeketjes die jij je dates gaf bij het afscheid, waren wél attent.



David vond ik bij sommige vrouwen tamelijk schoolmeesterachtig uit de hoek komen. 'Kom op man, dit is geen sollicitatiegesprek waar jij de bovengeschikte bent', wilde ik hem toeroepen. Alleen bij Jorien - het meisje met de cijfertik - deed hij het niet. Haar ga ik dus in de gaten houden. De andere boeren bevestigden het beeld dat ik al van ze had. Olke is een man van weinig maar wel lieve woorden, die graag 'hugt' en niets heeft met vrouwen met paars haar. Marc is verlegen en praat graag over werk. Gelukkig vergat hij zijn reservevraag over dagjesmensen te stellen.



Apart gevoel van humor heeft die gast. Maar die ene veelbetekenende blik in de camera, met opgetrokken wenkbrauw, mag hij voortaan elke aflevering herhalen.



