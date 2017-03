Boer Olke is niks te dol in de hot tub

Nou nou, die Olke. Is dit de boer die zei dat hij zijn huwelijk had laten versloffen door gebrek aan aandacht? Koosnaampjes, gearmd door de winkelstraat, beetje kroelen op het picknickkleed, opdrukken in de hot tub. Dat gebod van Yvon om te flirten heeft duidelijk gewerkt. Jammer voor Alberdien dat ze geen ondeugende dingen durft te doen, want volgens mij is Olke momenteel niks te dol. Als ze nou tegen hém in plaats van tegen de camera had gezegd dat ze graag saampjes zonder kleren in het bubbelbad had gezeten....



Concurrente Sandra heeft totaal geen last van terughoudendheid. Die moet en zal winnen en zoent de boer zodra ze daar de kans voor krijgt. Om moeiteloos te schakelen naar de act van damsel-in-distress die gered moet worden van de opdringerige Texaanse koeien.



Zo'n aflevering als vanavond maakt Boer zoekt Vrouw toch het leukste programma dat er is! Die ontluikende kriebels, de opspelende jaloezie onder de vrouwen, dat geklooi met kampvuur, marshmallows en een mok rosé, boeren die het ene moment zweven van alle aandacht en het andere moment zo onzeker zijn als een puisterige puber, de optrekkende kou in de trekker bij Riks. Ik moet nog zien of het wat wordt daar. Kom op man, leuker als Marit komen ze niet langs in dat kille Canada, ga ervoor. Was Eline er eigenlijk ook nog, of is die er stilletjes vandoor gegaan zonder dat iemand het merkte?



Marc breekt beetje bij beetje open. Hij weet in elk geval van zichzelf dat hij bot is, en lastig relatiemateriaal, dat is al wat. En dat glunderende bekkie na die tochtjes op de jetski waarbij hij het vrouwvlees eindelijk eens lekker beetpakte; een kind in een snoepwinkel is er niets bij. Klein advies tussendoor: dump de Crocks, die kunnen echt niet. Nooit gekund trouwens. Misschien is dat wel het probleem dat het maar niet wilde vlotten met de meisjes tot nu toe.



Om David moet ik steeds grinniken. Die valt om de haverklap terug in zijn rol als opzichter. ,,Als jij even drie stoeltjes haalt...'' Hij verdeelt de aandacht voor de dames overigens netjes en is écht belangstellend. Daardoor vind ik het lastig te peilen waar hij voor gaat, zijn hart (Susanne) of toch zijn hoofd (Mara)?



Bij Herman heb ik nu al pijn in mijn buik voor volgende week. Gaat Anne of Fleur het overleven als ze wordt afgewezen? Ze hebben daar alle drie zo hun trauma's van blauwtjes uit het verleden. En dan door die Franse god bruut worden weggestuurd uit een paradijs vol boerenkool, brocantes en bladmuziek, dat kan dat tere meisjeshart nooit aan. Ik dacht tot nu toe de hele tijd dat Herman voor Fleur zou gaan, maar na gisteravond denk ik ineens Anne. En als ik mijn ogen dicht doe, zie ik ze zomaar nog heel lang rustig en tevreden leven daar in Frankrijk bij (schoon)moeder op het erf.



