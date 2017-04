Boer Zoekt Vrouw in cijfers: van gedumpte boer tot babyrecord

George Michael-tribute op losse schroeven

14:09 Het is nog maar helemaal de vraag of het grote tributeconcert dat voor George Michael wordt georganiseerd, kan doorgaan. De familie van de overleden ster heeft nog geen toestemming gegeven. Goede vriendin en tv-presentatrice Esther Rantzen bereidt een eerbetoon aan de zanger voor, waarbij ook muziekgrootheden als Simon Cowell en Bob Geldof betrokken zijn. Het evenement zou in oktober in de Royal Albert Hall in Londen moeten plaatshebben.