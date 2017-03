Boer zoent vrouw

In een geluidsfragment in het Radio2-programma Gijs 2.0 was vanmiddag een onvervalst smakgeluid te horen en daarna de schallende lach van de Brabantse Sandra. Gevolgd door een ietwat stamelende Olke, die duidelijk onder de indruk is van de zoen. ,,Dat gaat wel even door je hart heen.’’ Volgens Sandra was de onverwachte pakkerd zijn eigen schuld. ,,Jij vroeg om een spontane, vlotte vrouw.’’