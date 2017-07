'Bonnie St.Claire zong met dubbele tong op feest in Nuenen'

,,Ze had geluk dat er ter ondersteuning een microfoonstandaard stond'', stelt een bezoeker vandaag in de Telegraaf. ,,Haar optreden - met een glas rosé in de hand tegen de kikker in haar keel - was echt niet om aan te horen.'' Volgens Bonnie's manager Hans van de Eerenbeemt klopt er echter niets van dat verhaal. ,,Het is ronduit insinuerend en zelfs laster'', reageerde hij vanmorgen. Bonnie trad op tijdens Roze zaterdag in Nuenen.



Gaby Scholder, VVD-raadslid aldaar, beaamt dat. ,,Bonnie stond in Nuenen heel klein, kwetsbaar en zelfs breekbaar op het podium. Ik dacht nog: 'jij staat daar toch maar'. Ze zong niet vals maar had wel veel moeite om het geluid van het uitgelaten publiek te overstemmen. Daardoor kreeg ze een duidelijk hoorbaar kikkertje in haar keel.'' Volgens Scholder had Bonnie in geen geval drank bij zich. ,,Een foute lomperik uit het publiek reikte haar als fout geintje een glas rosé aan, maar dat werd gelijk door een beveiliger uit zijn handen geslagen. Naar mijn idee heeft ze het geen seconde aangeraakt. Maar ik heb niet alles kunnen zien. Daarvoor was het te druk.''



Een maand geleden zou de zangeres ook al een optreden hebben verziekt. Toen zou ze in de eveneens Brabantse gemeente Wijk en Aalburg eerder dan bedoeld een show hebben moeten staken wegens zichtbare dronkenschap. Later bleek dat ze het podium af moest, omdat het feest aldaar anders te veel zou uitlopen. ,,Ze was iets later begonnen met optreden dan gepland, een kwartiertje ongeveer. En ze wilde om middernacht graag nog even door zingen. Maar dat mocht niet. Meer was er niet aan de hand'', ontzenuwde de manager alle ophef over een beschonken en vals zingende Bonnie. En de organisator van het evenement kwam voor Bonnie op. ,,De meest bezoekers waren te dronken om een goed oordeel over haar te kunnen vellen.''



Bonnie St. Claire - getrouwd met de 19 jaar jongere uitvaartondernemer Anne-Jan Jongebloed - heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze ondanks haar leveraandoening toch regelmatig drinkt. In 2012 vertelde ze aan deze site dat ze haar ziekte goed onder controle had. De levercirrose - een meestal door overmatig drankgebruik veroorzaakte afwijking waarbij gezonde cellen worden vervangen door littekenweefsel - was volgens haar dankzij medicijnkuren en een gezondere levensstijl onder controle en stabiel.