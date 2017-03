Bosje bloemen voor 'mol' Jochem, Tim reageert op liefdesbreuk

Er hangt liefde in de lucht

Simon Keizer is in romantische sferen vandaag. Zijn grote liefde Annemarie en hij zijn twaalfenhalfjaar samen en dat moet natuurlijk gevierd worden. Althans, dat vond Annemarie. Simon zelf leek van niets te weten. ,,Mijn vrouw ontvoert me 'zomaar' en regelt de liefste dingen", schrijft de 32-jarige Volendammer verbaasd bij een kiekje waarop talloze rozenblaadjes in een hartje op het bed zijn gelegd.

Is Jochem de mol?

Gisteren vond Wie Is De Mol-kandidaat Jochem van Gelder (53) al een molshoop voor zijn woning in het Maas en Waalse Beneden-Leeuwen, vandaag mocht hij zelfs een bosje bloemen in ontvangst nemen. De mysterieuze 'J' en 'B' denken zeker te weten dat Jochem de mol is. Jochem bevindt zich daarentegen nog altijd in de ontkenningsfase. ,,Twijfel of'ie wel op het juiste adres bezorgd is" verdedigt hij zich.

Zonnetje voor Marieke

Marieke Elsinga (30) was afgelopen week samen met de naar eigen zeggen 'leukste moeder van de wereld' in Barcelona om even bij te komen van alle hectiek die ze dagelijks ervaart bij RTL Late Night. Op Instagram deelt de sidekick van Humberto Tan een fotootje waarop te zien is dat zij en haar moeder duidelijk aan het genieten zijn.

Estelles bikinibody

Estelle Cruijff (38) werkt hard aan een killerbody voor aankomende zomer. De ex van Ruud Gullitt deelt vrijwel dagelijks een foto of filmpje waarop ze druk aan het zwoegen en zweten is in de sportschool. Ook vandaag was het weer zoveer. ,,Work hard, play hard", schrijft ze bij het plaatje waarop ze haar spierballen showt.

Tappen maar!

Het is voor velen een droom, maar voor Guus Meeuwis (44) is het werkelijkheid: een biertje uit zijn eigen bar én tap. Trots deelt de Brabantse zanger een foto met zijn volgers waarop hij poseert met zijn perfect getapte goudgele rakker. ,,Lente in het glas", schrijft de bebrilde zanger bij het kiekje.

Tim laat zich niet kennen

Tim Douwsma geniet in Oostenrijk van een aantal actieve daagjes in de sneeuw. Gisteren werd bekend dat hij en Jessie Jazz Vuijk uit elkaar zijn en nu lijkt de 29-jarige zanger op subtiele wijze te reageren op de break-up. ,,Het leven is hard, maar blijf gewoon doorgaan", schrijft hij bij een kiekje waarop hij op de lange latten van een berg af glijdt.

Camouflagebaby