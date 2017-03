Boze vrouw terroriseert Roy Donders en vriend Marvin

Volgens Roy en Marvin worden ze al geruime tijd door de vrouw 'geterroriseerd' en zelfs via sociale media met de dood bedreigd. Afgelopen weekend, toen de vrouw onder de schuilnaam Patricia Jansen op Facebook voor de zoveelste keer over de realityster begon te klagen, was voor de mannen de maat vol. Ze achterhaalden haar adres en belden vervolgens bij haar aan. Omdat Roy en Marvin excuses eisten maar in eerste instantie niet kregen, bleven ze bij de woning staan. Daarop belde de vrouw in kwestie de politie voor hulp.



Volgens Marvin Ophof, zo blijkt uit een uitlegvideootje dat hij op Facebook zette, is de politie bij de vrouw binnen geweest. Ze zou zich rot zijn geschrokken en veel spijt hebben van de beschuldigingen en bedreigingen die ze over Roy Donders op Facebook had gezet. Donders en Ophof waarschuwen in het filmpje mensen toch vooral op te letten wat ze op sociale media over anderen zeggen. ,,Doe het niet'', doceert Marvin met een ernstig gezicht terwijl Roy goedkeurend op de achtergrond is te horen. Hoe de verstandhouding tussen de mannen en 'Patricia' nu is, wordt niet helemaal duidelijk. Er zouden plannen zijn om de boel bij te leggen met een kop koffie. Wanneer die afspraak is gepland is onbekend.