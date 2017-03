Brad en Angelina blijven handelspartners

De twee Hollywoodsterren hebben genoeg reden om samen te blijven werken om hun eigen, Franse wijn aan de top te behouden. ,,Miraval is een investering voor hun familie en kinderen", verklaart wijnboer Charles Perrin in een Frans tijdschrift. ,,We hebben op langere termijn projecten lopen en hebben onlangs de nieuwste rosé gebotteld met hierop onze namen: Pitt, Jolie en Perrin", aldus de wijnmaker.



De eerste flessen wijn die Brad en Angelina produceerden op Château Miraval waren in 2013 al na vijf uur uitverkocht. Later werd het door deskundigen in het tijdschrift 'Wine Spectator' genoemd tussen de 84 wijnen van het jaar en mochten de twee de roze variant van hun wijnen de beste rosé ter wereld noemen.